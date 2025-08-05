Первая версия «Джентльменов» вышла еще 21 год назад: этот фильм с Бондом выглядит так, будто его снял Ричи

Про «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» слышали все. Это манифест британского криминала, снятый Гаем Ричи. Но был ещё один фильм — вышел он незамето, славы не снискал, хотя и обладал той же самой ДНК. И если вы его не видели, вы упустили раннюю версию «Джентльменов».

Что за фильм

«Слоеный торт» (2004) — кино, которое мог бы снять сам Ричи. Только он после прочтения сценария отказался, и режиссёром стал его продюсер Мэтью Вон.

И неожиданно сделал лучшее, что можно было придумать в духе старого доброго Лондона с его теневыми сделками, шантажом и вечным вопросом: кто в этой игре кукловод, а кто марионетка?

Сюжет картины

Главный герой — безымянный наркодилер (его называют просто XXXX). Он — копия Микки Пирсона, ведь работает по уму. Единственное отличие от героя ленты Ричи в том, что у Бонда чистая репутация, но он также хочет выйти из игры.

Вместо этого герой попадает в переплет похлеще, чем герой МакКонахи. Пропавший товар, сербы на хвосте, предатели среди своих, и босс, которому не отказывают. Звучит как стандартный набор? Да, Ричи явно вдохновился сюжетом, который отверг.

Это как «Джентльмены», только без шуток

Сюжет «Слоеного торта» — предтеча «Джентльменов». Те же мотивы ухода из грязного бизнеса, та же многоходовка с подставами, те же перекрёстные интересы. Только юмора меньше, зато больше перестрелок и брутальных моментов.

А Дэниэл Крэйг здесь — плоть от плоти того агента 007, которым он позже стал в «Казино Рояль»: хладнокровный, измотанный, смертельно собранный. Этот фильм буквально привёл его к Бонду.

Почему стоит смотреть

Если вы обожаете «Карты», «Джентльменов» и «Куш» — это прямой родственник.

Если любите неожиданные повороты, после которых меняется вся картина — вам сюда.

Если хотите понять, как Крэйг стал иконой, посмотрите, с чего он начинал.

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