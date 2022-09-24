Вышедшую за немощного старика ради денег модель Playboy постигла жуткая участь: вот что с ней стало

Красотка Анна Николь Смит родилась в бедной семье. В 18 лет она вышла замуж за повара ресторана, в котором жарила курицу. Через года будущая знаменитость родила сына.

Девушка подрабатывала моделью и танцевала стриптиз. В одном из клубов ее заметил пожилой магнат Джеймс Говард Маршалл II, который был старше Анны Николь на 62 года. Он стал ее вторым мужем и помог в модельной карьере – Смит появилась на обложке журнала «Playboy» и начала мелькать на телевидении.

Брак модели с богатым мужем вызвал скандал – девушку тут же обвинили в меркантильности. 90-летний супруг умер всего лишь через год после громкой свадьбы. Долгих 11 лет Анна Николь Смит делила наследство со своим пасынком Пирсом Маршаллом.

Из-за непрерывных скандалов и тяжб модель пристрастилась к антидепрессантам, что сильно подорвало ее здоровье. В 2007 году 39-летняя женщина скончалась от пневмонии – ее организм был ослаблен родами, пластическими операциями и депрессией. За год до трагедии от передозировки умер ее сын, также Анна Николь Смит родила дочь Дэннилин – девочка осталась сиротой, когда ей было всего несколько месяцев от роду.