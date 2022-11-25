Выше на голову, шире в плечах: как выглядит реальная возлюбленная Гарри Поттера

Дэниэл Рэдклифф считается одним из самых закрытых актеров в мире. Из-за славы, обрушившейся на него в детстве, он ограничивает общение с прессой и всячески избегает репортеров. Поэтому его отношения с Эрин Дарк стали большой неожиданностью для поклонников.

Как оказалось, познакомились влюбленные во время съемок картины «Убей своих любимых». Экранный Гарри Поттер влюбился в свою партнершу по фильму во время одной из постельных сцен, и после работы над лентой они уже не расставались.

При этом на публике пара появляется крайне редко. Как утверждают пользователи Сети, это может быть связано с внешностью артистов. Дело в том, что Эрин примерно на голову выше своего избранника и значительно шире в плечах. И чтобы не сталкиваться с осуждением и насмешками публики, они стараются избегать светских мероприятий.

Сам Рэдклифф при этом никогда не комментировал подобные слухи. Однако за годы отношений он так и не сделал предложение своей избраннице, что, как уверены многие, косвенно доказывает их теорию.