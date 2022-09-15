Выше этого актера в России нет никого: что стало с Геной из «Универа»

Телохранитель Сильвестра Андреевича из популярного сериала «Универ» не оставил равнодушными фанатов ситкома. Зрители недоумевали, действительно ли экранный Гена такой же крупный в жизни, ведь в кадре он казался на голову выше всех остальных. А некоторые даже предполагали, что исполнителя роли просто одели в специальные костюм и обувь. Но, как выяснилось, Андрей Свиридов — самый высокий актер в России. Его рост составляет 212 см.

В юности он занимался баскетболом, стал в составе своей команды многократным чемпионом СНГ и Беларуси. Талантливого спортсмена переманили в США, но в 25 лет он получил травму и был вынужден закончить карьеру. За рубежом Свиридов успел окончить актерскую школу и даже поработать охранником на студии Disney.

После возвращения в Россию Андрею начали предлагать роли телохранителей, вышибал и все тех же охранников. Габариты и высокий рост актера обыгрывались в комедийном жанре. И мало кто догадывался, что в жизни Свиридов — очень ранимый человек, неоднократно испытывавший предательство.

Его первая супруга бросила мужчину в США, как только он получил травму. На съемках «Универа» Андрей познакомился с начинающей актрисой Аполлинарией Бейлик. Актер потерял голову от красавицы и не слушал убеждения друзей, что она использует его как медийное лицо для раскрутки карьеры. В 2014 году пара отметила свадьбу.

Спустя 5 лет супруги расстались: уход жены сильно подкосил Свиридова, он впал в депрессию. Сейчас 47-летний актер понемногу возобновляет съемки: во втором сезоне сериала «Триггер» он сыграл охранника.