Выщипанные брови и накладка на лысину: от советского Боромира вам станет не по себе (фото)

Питер Джексон был отнюдь не первым режиссером, который взялся за экранизацию «Властелина колец». Мало кто знает, но за несколько лет до него киноадаптацию сняли советские мастера. Вот что из этого получилось.

Экранизация 1991 года называется «Хранители» и передает сюжет первой книги Джона Толкина «Братство кольца». Долгое время считалось, что фильм утерян, но неутомимым фанатам удалось перевернуть все архивы и найти эту уникальную в своем роде телепостановку.

Создатели подошли к проекту более чем серьезно. Они пригласили в проект именитых актеров, а также уделили особое внимание гриму, костюмам и декорациям. Однако из-за того, что на тот момент советское кино переживало не лучшие времена, эпичной картины и ярких героев не получилось.

Чего стоит специфичный Боромир с пронзительным взглядом, которому выщипали брови, приклеили гусарские усы и надели накладку на лысину. Его трудно сравнить с персонажем Шона Бина, который давно стал культовым героем и даже превратился в мем.

В итоге телеспектакль был принят зрителями неоднозначно. Одни отметили скудность декораций и наивность повествования. Другие же похвалили создателей за старание и особое настроение картины.