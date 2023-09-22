Вырвал фотоаппарат и набросился с кулаками: Меладзе не посмотрел, что перед ним женщина

Валерий Меладзе на сцене воплотил образ идеального джентльмена с песнями, в которых воспевал женщин. Неудивительно, что за его творчеством следят сотни тысяч поклонниц.

Однако в реальной жизни к противоположному полу певец иногда относился совсем иначе. Как-то раз встреча исполнителя с журналисткой закончилась дракой. Все произошло несколько лет назад на звездной вечеринке. Когда Меладзе выходил из ресторана вместе с Альбиной Джанабаевой, корреспондентка сделала несколько их совместных снимков.

Певец начал угрожать журналистке, а затем погнался за ней с кулаками по улице и сильно толкнул в спину. После этого артист вырвал из рук упавшей девушки фотоаппарат. Ей чудом удалось улизнуть от разъяренной звезды.

Пострадавшей оказалась корреспондентка «Комсомольской правды» Евгения Гусева, которая не оставила эту ситуацию и подала иск против Меладзе в суд. Однако спустя несколько месяцев разбирательств уголовное дело в отношении певца прекратили. По информации «КП», он ни разу не появился на заседаниях.