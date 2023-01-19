Вырубили из богемского хрусталя: вы обомлеете при виде памятника Любови Полищук

Родственники не пожалели сил и денег, чтобы увековечить память артистки.

Любовь Полищук ушла из жизни осенью 2006 года. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище в столице, установив лаконичную мраморную табличку. Однако спустя три года неизвестные раскололи ее, из-за чего родственники актрисы решили поставить новый памятник.

Специально для этого они обратились к архитектору Леонарду Термицкому и скульптору Александру Цигалю. На чешской фабрике они заказали по своему проекту бюст актрисы, выполненный из богемского хрусталя, вес которого составляет 132 килограмма.

Заметный памятник установили на месте расколовшейся плиты. Как отмечают фанаты, в солнечные дни лучи эффектно преломляются в постаменте, из-за чего он как будто светится изнутри, освещая и всю могилу.