Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

Летние лагеря в советском кино — это целая вселенная. Здесь происходили самые удивительные события: от первых влюбленностей и походов за грибами до встреч с настоящими пиратами и приключений в параллельных мирах.

Советские режиссеры превращали обычную смену в незабываемое путешествие, полное открытий, дружбы и, конечно, задора. Многие из этих картин навсегда остались в нашей памяти, став таким же символом детства, как мороженое в вафельном стаканчике или пионерский значок.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти солнечные киноленты. Сможете ли вы узнать фильм по одному лишь кадру из летнего лагеря? Мы в вас верим, так что вперед!

