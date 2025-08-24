Меню
Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

24 августа 2025 10:23
Выросшие в СССР точно наберут хотя бы 3/5: вспомните старый фильм по кадру с летним лагерем (тест)

А вот молодые поколения наверняка завалят все вопросы.

Летние лагеря в советском кино — это целая вселенная. Здесь происходили самые удивительные события: от первых влюбленностей и походов за грибами до встреч с настоящими пиратами и приключений в параллельных мирах.

Советские режиссеры превращали обычную смену в незабываемое путешествие, полное открытий, дружбы и, конечно, задора. Многие из этих картин навсегда остались в нашей памяти, став таким же символом детства, как мороженое в вафельном стаканчике или пионерский значок.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните эти солнечные киноленты. Сможете ли вы узнать фильм по одному лишь кадру из летнего лагеря? Мы в вас верим, так что вперед!

Ранее мы писали: Большинства уже нет в живых: как менялись актеры «Операции "Ы"» — многие их запомнили молодыми (фото)

Фото: Кадр из фильма «Завтрак на траве» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
