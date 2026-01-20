Выросшие в СССР пройдут этот тест на раз-два: вспомните 5 советских фильмов по кадрам с неудачниками

В советском кино было немало героев, которых нам показали, как неудачников: одним не везло в мелочах, другим – глобально, а кто-то просто из раза в раз попадал в какие-то заварушки. В этом тесте мы собрали кадры именно с такими персонажами.

Ваша задача – вспомнить, из какого фильма каждый из них, и, возможно, улыбнуться, представив, в какую историю он попал на этот раз. Тем, кто взрослел на этих фильмах, будет проще – кадры наверняка вызовут волну тёплых воспоминаний.

А вот молодому поколению, выросшему на другом кино, придётся включить логику и интуицию. Проверим, кто лучше знает отечественную классику? Тогда вперед!

