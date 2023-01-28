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Выросшие в СССР дети готовы душу отдать за эти продукты: сейчас днем с огнем не сыщешь

28 января 2023 08:45
Выросшие в СССР дети готовы душу отдать за эти продукты: сейчас днем с огнем не сыщешь

Никакие современные аналоги не сравнятся с этими лакомствами.

В советские времена на полках магазинов не было такого пугающего разнообразия еды, как сегодня. Каждый товар был качественным, а натуральный вкус многие помнят и по сей день. В этой подборке представлены любимые всеми продукты, которые уже не встретить на современных прилавках.

Первом в этом списке идет докторская колбаса. Сейчас в каждом супермаркете можно найти несколько видов этого деликатеса, но ни один по-настоящему не сравнится с советским аналогом.

Следующим продуктом, навсегда пропавшим из магазинов, стал кисель в брикетах.

Он был настолько вкусным, что дети, не дожидаясь готовности, могли грызть его и в сухом виде. Однако теперь подобные напитки не вызывают у малышей такой же радости.

Стоит упомянуть и сыр "Янтарь" в необычном тюбике. Оригинальная упаковка и незабываемый вкус, которые полюбились всем гражданам, навсегда остались в прошлом.

Фото: кадр из фильма "Чародеи" (1982)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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