Выросшие в СССР дети готовы душу отдать за эти продукты: сейчас днем с огнем не сыщешь

В советские времена на полках магазинов не было такого пугающего разнообразия еды, как сегодня. Каждый товар был качественным, а натуральный вкус многие помнят и по сей день. В этой подборке представлены любимые всеми продукты, которые уже не встретить на современных прилавках.

Первом в этом списке идет докторская колбаса. Сейчас в каждом супермаркете можно найти несколько видов этого деликатеса, но ни один по-настоящему не сравнится с советским аналогом.

Следующим продуктом, навсегда пропавшим из магазинов, стал кисель в брикетах.

Он был настолько вкусным, что дети, не дожидаясь готовности, могли грызть его и в сухом виде. Однако теперь подобные напитки не вызывают у малышей такой же радости.

Стоит упомянуть и сыр "Янтарь" в необычном тюбике. Оригинальная упаковка и незабываемый вкус, которые полюбились всем гражданам, навсегда остались в прошлом.