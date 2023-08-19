«Выросли» рога и почернели губы: преображение русской Барби пугает до икоты

Карина Шарабокова обрела известность как русская Барби. Чтобы походить на живую куклу, девушка была яркой блондинкой и носила розовую одежду. Но со временем некогда любимый образ ей надоел.

Тем не менее знаменитость так и осталась фриком: эксперименты с внешностью она не закончила. Из одной крайности Барби бросило в другую. Шарабокова превратилась в ведьму, от вида которой берет оторопь.

У звезды социальных сетей «выросли» рога и почернели губы. К тому же она отказалась от блонда и покрасила волосы в ярко-красный цвет. Розовые наряды остались в прошлом, теперь Карина отдает предпочтение мрачному готическому стилю.

Преображение русской Барби пугает до икоты не только ее поклонников, но и родную мать. В студии популярного шоу Светлана Шарабокова со слезами на глазах призналась, что больше всего на свете мечтает о том, чтобы ее любимая дочь вновь превратилась в милую куколку.