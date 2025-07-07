Выросли на советской анимации? Тогда тест для вас — вспомните 5 мультфильмов по кошачьим носам

Каких только котов не было в советских мультфильмах: неуклюжие толстячки, свободолюбивые искатели приключений, борцы за справедливость и даже музыканты. Но у всех них было кое-что общее — эти мордочки для многих стали тем самым теплым воспоминанием из детства.

Если вы тоже росли на мультах СССР, то предлагаем тест: сможете вспомнить названия 5 лент, глядя на кошачьи носы? Не спешите говорить «да» — вдруг окажется, что ваш внутренний знаток анимации где-то дал слабину?

А если сможете верно назвать все 5/5, то вам, наоборот, можно позавидовать — значит, в детстве вы посмотрели немало шедевров, а еще у вас выдающаяся память.

Ну, что? Готовы себя проверить? Тогда вперед, готовьте лапки к прохождению.

А после теста советуем почитать: «Карлсон — типичный манипулятор»: психолог назвал 4 мультфильма из СССР, где герои — «рэд флаги», но их почему-то любят