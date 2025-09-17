Выросли на фильмах СССР? Тогда вспомните 5 кинолент о деревенской жизни по одному кадру (тест)

Не на всех из них хорошо видны лица героев, так что приготовьтесь.

Советское кино о деревне — это особый мир, полный тепла, простых истин и неподдельных эмоций. Оно рассказывает о жизни, которая хоть и была тяжела, но всегда наполнялась юмором, любовью и человеческой мудростью. Эти фильмы стали настоящей классикой, которую любят и пересматривают до сих пор.

Узнаёте ли вы их с первого взгляда? Порой достаточно одного кадра — заснеженного поля, старого дома у реки или знакомого лица актёра — чтобы вспомнить всю историю целиком. Но так ли легко это сделать, если с момента выхода картин прошло уже несколько десятилетий?

Проверим, насколько хорошо ваша память хранит эти кинокартины. Попробуйте угадать 5 фильмов о деревенской жизни всего по одному изображению. Желаем удачи!

Ранее мы писали: От машины из «Простоквашино» до штанов Трубадура: вспомните, какого цвета 5 деталей из мультфильмов СССР (тест)