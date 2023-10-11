Выросла скандалисткой: теперь девочку с упаковки «Аленки» можно узнать только по глазам (фото)

Елена Геринас прославилась на весь СССР еще в юности. Именно ее снимок был использован для оформления шоколадки «Аленка». Однако сама женщина не была в восторге от своей славы.

Как оказалось, Елена решила отсудить у компании-производителя компенсацию. Дело в том, что «Красный октябрь» не платил ей никаких отчислений, хотя на протяжении многих лет использовал снимок. И это, по мнению Геринас, было несправедливым, поэтому она обратилась в суд.

Однако ей не удалось выиграть дело. Правосудие встало на сторону «Красного октября»: девочка на обложке — это собирательный образ, который не имеет отношения к детскому снимку Елены.

После этого Елена вновь пропала из поля зрения публики. Она ведет закрытый образ жизни, а своей профессией выбрала фармацевтику. Ее фотографии редко появляются в СМИ, однако по ним видно, как сильно изменилась женщина за последние годы, ведь в ней уже не узнать очаровательную девочку с этикетки любимого всеми лакомства.