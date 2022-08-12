Выросла настоящей красавицей: как выглядит дочь Абдулова

Друзья Александра Абдулова вспоминали, что он всегда мечтал о ребенке. В браке с Ириной Алферовой он как родную воспитывал ее дочь Ксению. Однако совместного ребенка актриса заводить не хотела.

Дочь появилась у Александра только во втором браке с Юлией Мешиной в 2007 году. Но провести с девочкой много времени актер не успел — он скончался уже в следующем году. Вдова Абдулова ведет довольно закрытый образ жизни, крайне редко показываясь с дочкой Женей на светских мероприятиях или в соцсетях. Но когда новые снимки все же появляются в Сети, то поклонники не могут не отметить, как сильно Евгения напоминает покойного отца.

Сейчас девочке уже 15 лет, и она выросла настоящей красавицей. Женя — худенькая и высокая девушка с копной светлых волос. На фото заметно ее настороженное и внимательное выражение глаз, которое отличало и Александра. Девочка пошла по стопам знаменитого отца: дебютную роль она сыграла в фильме 2017 года «Любовь и Сакс». Тем не менее, пока в приоритете у Евгении — учеба в школе.