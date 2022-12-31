Выросла на глазах у всей страны: ахнете, увидев дочь Анны Ковальчук сейчас (фото)

Звездная наследница призналась, о чем мечтает больше всего.

Далеко не каждая актриса решится на то, на что пошла Анна Ковальчук. Звезда тесно переплела личную жизнь и съемки в сериале «Тайны следствия», в котором у нее главная роль.

Например, оказавшись в интересном положении, знаменитость не стала отказываться от появления на съемочной площадке проекта. В результате зрители не раз видели на экране артистку с округлившимся животом. Более того, она не постеснялась взять с собой оператора в родзал.

В серии, где героиня Ковальчук рожает, показаны кадры настоящих родов актрисы. Тогда на свет появилась ее дочь Злата. Не будет преувеличением сказать, что звездная наследница выросла на глазах у всей страны — в сериале малышка воплотила экранную дочь Марии Швецовой.

К слову, не так давно Злата отметила свое 22-летие. Она выросла настоящей красавицей. Наследница Ковальчук решила не идти по стопам матери и получила юридическое образование. Также дочь артистки призналась, что ей уже не терпится самой выйти замуж и стать матерью.