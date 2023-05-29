Выросла ли нормальной единственная девочка, родившаяся в зоне отчуждения? Вот что известно

Страшная авария на Чернобыльской АЭС потрясла не только СССР, но и весь мир. О том, как живут люди «за стеной», ходили ужасные легенды. Одна из них нашла свое подтверждение. Люди, несмотря на строжайший запрет, возвращались в зону заражения, создавая тем самым предпосылки для такого рода страшилок.

Лидия Совенко вернулась в «зону» в начале девяностых. Там встретила такого же возвращенца и влюбилась, А вскоре узнала, что носит под сердцем ребенка. Родители называли единственную девочку, рожденную на территории отчуждения, чернобыльским чудом и были уверены, что малышке ничего не угрожает. Кажется, до сих пор мать и отец оказывались правы.

Сейчас Марии Ведерниковой 22 года. Она ведет совершенно обычную жизнь и давно переехала из Чернобыля. По словам девушки, к которой то и дело наведываются журналисты из разных стран, у нее полностью отсутствуют проблемы со здоровьем. Примечательно, что она по-прежнему возвращается в зону отчуждения. Чтобы навестить родителей, у которых тоже все в порядке.