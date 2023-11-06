Выросла красавицей: как выглядит любимая дочь Абдулова, которая не помнит отца живым

Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году. Актеру было всего 54 года, его погубил рак легкого. На излете жизни звезда «Чародеев» встретил юриста Юлию Мешину. Артисту удалось завоевать привлекательную брюнетку, несмотря на 22-летнюю разницу возрасте. Вскоре у супругов родилась дочь Женя. Папа умер, когда девочке было всего девять месяцев.

После кончины супруга Мешина не стала устраивать пляски на костях и закрылась от прессы.

Много лет женщина берегла свою малышку от внимания публики, чтобы случайно не ранить ее. Однако недавно вдова Абдулова сделала исключение и опубликовала совместный снимок с дочкой. Поклонники отмечали, как Евгения похожа на звездного папу — такая же нежная и очаровательная блондинка.

Пусть девочка совсем не помнит отца, она решила идти по его стопам. Наследница звезды занимается в театральной студии и даже имеет за плечами полноценную роль в кино. Женю можно было увидеть в фильме 2017 года «Кино и сакс».