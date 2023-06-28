Выросла копией матери: дочь невесты Ватсона вы много раз видели на экране

Екатерине Зинченко несказанно повезло, когда ее, малоизвестную и неопытную актрису, пригласили в картину «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Здесь она сыграла мисс Морстен, невесту доктора Ватсона. Роль сделала Зинченко популярной и востребованной артисткой.

Актриса начала пропадать на съемках днями и ночами. Она не заметила, как ее личная жизнь скатилась под откос: муж изменял, а дочь Ксения была предоставлена сама себе. Зинченко подала на развод и ввязалась в новые отношения. От женатого любовника она родила сына Феликса.

Сегодня дети «невесты Ватсона» уже взрослые, состоявшиеся люди. Феликс стал поваром, а Ксения пошла по стопам матери. Ее можно увидеть во многих российских картинах, среди которых «Тайны следствия», «Марьина роща», «Сыщики».

Ксения выросла точной копией своей матери, унаследовав от нее большие, выразительные глаза, тонкие черты лица и светлые волосы.

Актриса успешно состоялась в карьере и личной жизни. Она замужем за коллегой Егором Бариновым, от которого родила трех дочерей.