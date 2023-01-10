Вырос настоящим красавчиком: сын Ирины Дубцовой восхитил россиян (фото)

Ирина Дубцова не любит делиться подробностями личной жизни и нечасто радует поклонников семейными фото. Однако недавно певица сделала исключение и показала фанатам, как выглядит ее единственный сын.

Артема звезда родила весной 2006 года в браке с музыкантом Романом Черницыным. Спустя два года после этого возлюбленные расстались. Впоследствии у артистки было немало романов, но до свадьбы дело так и не дошло.

Между тем Артем вырос настоящим красавчиком. В соцсетях знаменитость выложила совместную фотографию с наследником, который восхитил россиян.

Многие поклонники признались, что далеко не сразу догадались, что на снимке Дубцова запечатлена с сыном — они посчитали, что рядом со знаменитостью стоит ее новый возлюбленный. Однако когда подписчики поняли, что к чему, то не смогли скрыть своего изумления.