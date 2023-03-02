Вырос копией отца: фото сына Мурата Насырова проберет вас до костей

«Черный плащ! Только свистни — он появится», — многие, кто родились в 1990-е, помнят эти строчки из саундтрека к мультфильму наизусть. Мало кто знает, что автор песни — Мурат Насыров, спевший «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты» и множество других хитов. Его сын Аким продолжил звездную династию и уже обзавелся армией поклонников.

Акиму Насырову было шесть лет, когда не стало его отца. Что случилось в роковую ночь с 19 на 20 января 2007 года, когда артист упал с балкона своей квартиры на улице Вучетича, до сих пор неизвестно.

Если бы он был жив, он бы точно гордился своим наследником. Аким как две капли похож на отца. Парень основал группу Housholder Band и дает концерты на джазовых фестивалях и в клубах. Его музыка — это смешение стилей (рок, фолк, фьюжн и классика), а вокальных партий не очень много. Правда, это не мешает подписчикам требовать от звездного отпрыска исполнить и отцовские хиты.