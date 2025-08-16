«Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь

Милый парень, дружелюбный сосед — так воспринимали Тома Холланда после выхода «Человека-паука». Мнение зрителей изменилось с выходом сериала «Переполненная комната» в 2023 году.

Критики разнесли работу режиссера Брэйди Корбе за перегруженность и слишком медленный темп. Но зрители восприняли его совсем иначе — они были в восторге. И главная заслуга здесь Холланда: актер показал невероятный эмоциональный надрыв и драматический накал. Как раз то, чего от него не ждешь.

Многогранная роль

Дэнни Салливан — молодой человек, чья жизнь внезапно превращается в кошмар: его арестовывают после стрельбы в Рокфеллер-центре. На первый взгляд кажется, что это обычное преступление, но Дэнни утверждает, что действовал не один. И был под влиянием своей подруги Арианы (Саша Лэйн), которая таинственно исчезла после инцидента.

Психиатр Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) пытается разобраться в этом странном деле. Она постепенно открывает сложный внутренний мир Дэнни, где прошлое переплетается с настоящим, а детские травмы формируют хаос внутри его сознания.

Сериал поднимает важные вопросы о психическом здоровье и справедливости. Том Холланд погрузился в персонажа по максимуму — и от съемок еще долго отходил. На неделю актер отправился в Мексику, чтобы перезагрузиться и выбросить из головы тяжелый образ. А потом еще на год зарекся сниматься в кино.

Теперь понятно, почему зрители так восхваляют именно эту работу Холланда.

«Я также надеюсь, что это не последняя сложная и интересная роль Тома, и что в будущем мы увидим его с заслуженным "Оскаром" в руках», «Том Холланд вырос из парня паучка или искателя приключений в очень сложного драматического персонажа», — говорят рецензенты.

