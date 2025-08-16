Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь

«Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь

16 августа 2025 07:29
«Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь

Актер умеет быть разным.

Милый парень, дружелюбный сосед — так воспринимали Тома Холланда после выхода «Человека-паука». Мнение зрителей изменилось с выходом сериала «Переполненная комната» в 2023 году.

Критики разнесли работу режиссера Брэйди Корбе за перегруженность и слишком медленный темп. Но зрители восприняли его совсем иначе — они были в восторге. И главная заслуга здесь Холланда: актер показал невероятный эмоциональный надрыв и драматический накал. Как раз то, чего от него не ждешь.

Многогранная роль

Дэнни Салливан — молодой человек, чья жизнь внезапно превращается в кошмар: его арестовывают после стрельбы в Рокфеллер-центре. На первый взгляд кажется, что это обычное преступление, но Дэнни утверждает, что действовал не один. И был под влиянием своей подруги Арианы (Саша Лэйн), которая таинственно исчезла после инцидента.

«Вырос из парня-паучка»: зрители просили дать «Оскара» Холланду после этого сериала — настрадался вдоволь

Психиатр Рия Гудвин (Аманда Сейфрид) пытается разобраться в этом странном деле. Она постепенно открывает сложный внутренний мир Дэнни, где прошлое переплетается с настоящим, а детские травмы формируют хаос внутри его сознания.

Сериал поднимает важные вопросы о психическом здоровье и справедливости. Том Холланд погрузился в персонажа по максимуму — и от съемок еще долго отходил. На неделю актер отправился в Мексику, чтобы перезагрузиться и выбросить из головы тяжелый образ. А потом еще на год зарекся сниматься в кино.

Теперь понятно, почему зрители так восхваляют именно эту работу Холланда.

«Я также надеюсь, что это не последняя сложная и интересная роль Тома, и что в будущем мы увидим его с заслуженным "Оскаром" в руках», «Том Холланд вырос из парня паучка или искателя приключений в очень сложного драматического персонажа», — говорят рецензенты.

Ранее мы писали: Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»

Фото: Кадры из фильма «Человек-паук: Вдали от дома» (2019), из сериала «Переполненная комната»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти «Это шедевр»: ДиКаприо променял эту роль на «Титаник» — и до сих пор кусает локти Читать дальше 17 августа 2025
Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды Начинал с мытья туалетов, стал звездой — и едва не потерял все в одночасье: Керем Бюрсин мог не вернуться в турдизи из-за беды Читать дальше 16 августа 2025
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили Читать дальше 15 августа 2025
Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут Соль, перец и… лепестки роз: Памела Андерсон начала продавать дорогущие соленые огурцы — дома такие можно приготовить за 20 минут Читать дальше 13 августа 2025
Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Почему Паттинсон в «Бэтмене» стал нелюдимым отшельником: можно больше не гадать — сценарист озвучил диагноз Читать дальше 12 августа 2025
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Читать дальше 17 августа 2025
Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть Спотыкаются, взрываются, ловят лицом бревна — но этот персонаж сломал систему «Пункта назначения»: и она (почти) обманула смерть Читать дальше 17 августа 2025
Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Только три фильма выиграли сразу 11 «Оскаров» — спустя десятилетия они остаются мировой классикой Читать дальше 17 августа 2025
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы Читать дальше 17 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше