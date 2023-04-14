Вырос и возмужал: только гляньте на повзрослевшего сына Ольги из сериала

Всеми любимый сериал «Ольга» запомнился зрителям не только интересной задумкой, но и правильно подобранным актерским составом. Так, сына Ольги сыграл парнишка Мухаммед Абу Ризик. Эта роль досталась ему практически сразу, поэтому уже в первом сезоне зритель мог наблюдать парнишку на своих телеэкранах. Но совсем недавно в соцсетях было опубликовано фото, покорившее сердца миллионов зрителей.

Многие помнят парня маленьким и застенчивым мальчиком. Рост Мухаммеда Абу Ризика на сегодняшний день составляет более 170 сантиметров. Его внешний вид очень преобразился. Теперь это уже солидный мужчина с темными волосами, смуглой кожей и ярко выраженными чертами лица. Он очень вырос, окреп и стал настоящим покорителем дамских сердец.

О своей карьере парень мало рассказывает, ведь его главная цель — поступление в вуз. Съемок стало меньше. Сейчас он активно занимается спортом, следит за своим внешним видом и получает море комплиментов от юных поклонниц. Из маленького птенчика вырос настоящий орел.