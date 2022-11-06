Вырезка и соковыжималка: за что коллеги ненавидят Регину Дубовицкую
Готова идти по головам.
Зрители считают ведущую Регину Дубовицкую тонкой интеллигенткой, однако те, кто знает артистку лично, нередко отмечают негативные черты ее характера.
Будущая звезда появилась на свет в Курганской области в простой семье и многим пожертвовала, чтобы пробиться на телевидение.
Именно она начала сколачивать команду для будущего «Аншлага» из молодых амбициозных артистов. Дубовицкая давала им славу, а взамен требовала бешеной работоспособности и обманывала с гонорарами. За излишнюю требовательность Регину Дубовицкую прозвали «Вырезка» и «Соковыжималка». Это быстро поняли Евгений Петросян и Михаил Задорнов, ушедшие в свободное плавание.
Конфликт у Дубовицкой был и с Ефимом Шифриным, который через суд пытался запретить показывать в «Аншлаге» его старые записи.