Вырезка и соковыжималка: за что коллеги ненавидят Регину Дубовицкую

Зрители считают ведущую Регину Дубовицкую тонкой интеллигенткой, однако те, кто знает артистку лично, нередко отмечают негативные черты ее характера.

Будущая звезда появилась на свет в Курганской области в простой семье и многим пожертвовала, чтобы пробиться на телевидение.

Именно она начала сколачивать команду для будущего «Аншлага» из молодых амбициозных артистов. Дубовицкая давала им славу, а взамен требовала бешеной работоспособности и обманывала с гонорарами. За излишнюю требовательность Регину Дубовицкую прозвали «Вырезка» и «Соковыжималка». Это быстро поняли Евгений Петросян и Михаил Задорнов, ушедшие в свободное плавание.

Конфликт у Дубовицкой был и с Ефимом Шифриным, который через суд пытался запретить показывать в «Аншлаге» его старые записи.