Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора

24 сентября 2025 08:27
Герой из оригинала перекочует в новый фильм.

Фильм ужасов «Орудия» стал одним из главных сюрпризов года. История о 17 школьниках, которые в одну ночь исчезли из дома и будто растворились в воздухе, заставила критиков писать восторженные рецензии, а зрителей — советовать хоррор друг другу.

Но если вы думали, что на этом все, есть хорошие новости: проект официально получит приквел. Режиссер Зак Креггер подтвердил, что вернется во вселенную фильма и снимет отдельную историю про тетю Глэдис — самую жуткую и загадочную злодейку картины.

У нас есть сюжет, и я от него в восторге. Это не чушь собачья. Я был готов заранее. У меня это было уже в кармане еще до того, как фильм вышел, — поделился он.

Кто такая тетя Глэдис

Глэдис в исполнении Эми Мэдиган — персонаж, который с первой сцены вызывает кучу вопросов. Она появляется в доме школьника Алекса, представляясь его родственницей, хотя родители мальчика о ней почти ничего не знают. С каждым днем она все сильнее затягивает семью в свои темные ритуалы, а потом и вовсе переключается на одноклассников мальчика.

Факты, брошенные в фильме вскользь, только усиливали тревогу: Глэдис говорит архаизмами, как будто застряла в XIX веке. Она словно паразит — питается энергией жертв, прячась под личиной добродетеля.

В оригинальной версии ленты был даже фрагмент, объясняющий ее прошлое, но он не попал в финальный монтаж. Теперь же Креггер обещает раскрыть ее историю полностью.

Две версии предыстории

Сама Эми Мэдиган, по просьбе режиссера, выбирала между двумя вариантами. Первый — Глэдис обычная женщина, которая отчаянно пытается победить смертельную болезнь с помощью заклятий.

Второй — она вообще не человек, а древнее существо, маскирующееся под старушку с рыжими париками и странным макияжем. Что окажется правдой, мы узнаем в приквеле.

Креггер прямо сейчас не готов взяться за съемки. У него другие планы: следующим в его графике идет перезапуск «Обители зла». Так что придется немного подождать. У приквела есть все шансы стать не менее громким, чем оригинал.

Ранее мы писали: Сходил на «Долгую прогулку» дважды, чтобы убедиться: концовку как у Кинга показать просто не смогли бы — книжный финал поменяли не зря

Фото: Кадры из фильма «Орудия» (2025 г.)
Валерия Белашкова
