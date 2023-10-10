Вырезанная сцена из «Гарри Поттера» заставит вас пожалеть жену Дурсля (видео)

Каждый, кто смотрел первого «Гарри Поттера», помнит бесконечные потоки писем о приеме юного волшебника в школу чародейства. Так как его опекуны не позволяли мальчику получить послание, совы прилетали все чаще, а в итоге семейству Дурсль и вовсе пришлось бежать из дома. Но, согласно оригинальной задумке, письма из Хогвартса должны были досаждать им еще сильнее. Об этом говорит вырезанная сцена с тетушкой Петуньей.

Во время приготовления пищи сестра Лили Поттер должна была разбивать скорлупу, но вместо самих яиц находить внутри все новые и новые письма. Увиденное явно приводило ее в ужас. Магия, от которой так усердно скрывались Дурсли, буквально преследовала их на каждом шагу.

Хотя многие зрители ненавидели эту героиню и считают ее ужасной приемной матерью для Гарри, в этой сцене ее сложно не пожалеть. Возможно, именно поэтому эпизод и удалили — чтобы не разрушать образ жестокой и безэмоциональной женщины.