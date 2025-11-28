Меню
Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося

28 ноября 2025 11:21
Режиссер выкинул эпизод, где решается судьба Нади.

У Нади Ерохиной в фильме была история, которую зритель так и не узнал. Инна Макарова даже не пришла на премьеру, и ее отсутствие выглядело символично. Самый важный эпизод с участием ее героини вырезали.

Он не подошел к общему настроению картины, но именно там Надя впервые проявляла себя по-настоящему, а не только как тихая и скромная девушка, которая вроде как согласилась на брак по привычке.

Почему Надя выбрала Ксан Ксаныча

В повести Бориса Бедного Надина жизнь показана шире. Она много работает, ладит с людьми, но с личной жизнью у нее все непросто. Мужчины видят в ней хорошего товарища, а не женщину, с которой хочется строить отношения.

Так год за годом она убеждается, что ждать особой любви не приходится. Поэтому предложение Ксан Ксаныча воспринимается как безопасный надежный вариант. Он старше, спокойнее, давно мечтает о семье и, как ей кажется, не подведет.

Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося

Он и правда заботливый человек. Может починить мебель, разобраться с хозяйством, предложить Наде купить себе помаду, если захочется. Но это все про удобство, а не про чувства.

Как Тося вмешалась, сама того не зная

Появление Тоси меняет атмосферу вокруг, хотя она ничего не делает специально. Она просто живет, смеется, общается, влюбляется. И рядом с этим контрастом особенно заметно, как давно Надя перестала ждать от жизни чего-то волшебного.

И вот определяющий ситуацию эпизод не вошел в фильм. Это был случайно подслушанный разговор Тоси и Ильи. Надя остановилась за поленницей и услышала, как двое молодых людей говорят друг с другом легко, с теплом и с тем самым живым интересом, которого у нее никогда не было.

Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося

Тося и Илья обсуждают поцелуи, смеются, спорят, и все это происходит так естественно, что Надя понимает простую вещь: в ее отношениях с Ксан Ксанычем нет ничего похожего. И это открытие оказалось сильнее всех рассуждений о надежности и стабильности.

Разговор, который поставил точку

Когда Ксан Ксаныч получил ордер на комнату, он был на подъеме. Уже представлял, как они будут жить вместе, где нужно поставить стол и куда поставить шкаф. Он торопил Надю собирать вещи, а она в этот момент уже все решила.

Тут она впервые говорит о том, что у них нет любви. Говорит спокойно, без истерик, но очень честно. И он тоже ее понимает сразу. Их история в повести заканчивается, а в фильме, можно сказать, остается открытый финал. Они вроде бы вместе, а душой вроде бы и нет.

Целоваться "на Камчатке" это влюбленность, она быстро проходит, а у Нади и Ксан Ксаныча могла вырасти крепкая любовь. Хорошо, что сцена расставания не вошла в фильм. Она неправильная, — рассуждают в Сети.

Вырезанная сцена «Девчат» полностью меняет финал: история оказывается куда печальнее, и неожиданно всему виной Тося

В повести Надя не выбирает удобство как раз из-за того, что смотрит на пример Тоси. Правильно ли это? Мнение поклонников советского кино на этот счет расходится.

Фото: Кадры из фильма «Девчата» (1961 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
