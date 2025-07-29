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Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

29 июля 2025 19:34
Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

Великий артист даже жаловался на концертах на произвол советских бонз.

Владимир Высоцкий мечтал о роли поручика Брусенцова — не злодея, а трагического белогвардейца, который с холодной спиной и горячим сердцем катится к своей гибели. Он выкладывался на съемках «Служили два товарища» как проклятый: без дублера лез в ледяную воду, сам делал трюки, не слезал с коня. В кадре был собранный, точный, и, по словам коллег, жутко органичный. Брусенцов был не карикатурой — а человеком.

Но такой Брусенцов оказался никому не нужен.

Цензоры вычистили из фильма все, что мешало воспринимать белого офицера как «врага народа». Вырезали трогательную сцену прощания с сестрой милосердия — ту самую, где звучала последняя правда о войне и любви. Убрали тихую, камерную постельную сцену — не за пошлость, а за человечность. Скомкали мотивацию!

Вырезали все вплоть до постельной сцены: одну из лучших ролей Высоцкого загубила цензура СССР — актер после этого невзлюбил сам фильм

Из финального монтажа исчезла и эффектная сцена, где Брусенцов верхом въезжает в ресторан. Осталась лишь треть отснятого. Характер героя рассыпался.

Высоцкий был в бешенстве. Ему пришлось бороться за саму возможность сыграть эту роль: режиссер Карелов добивался назначения звезды через всех чиновников и лично таскал Михаила Рома уговаривать худсовет. А в итоге — обрубок вместо роли.

На концертах Высоцкий потом хвалил своего персонажа, но жаловался, что ему не дали сыграть его так, как хотел. Но что поделаешь, если стране в тот момент не нужны были сложные, хорошо прописанные враги — только удобные и простые как две копейки.

Ранее мы также писали: Угадаете, каких ролей лишились Боярский, Высоцкий и другие в фильмах Гайдая? Тест на знание советского кино

Фото: Кадр из фильма «Служили два товарища» (1968)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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