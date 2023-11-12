Вырезали от греха подальше: эта сцена из «Стариков-разбойников» дурно влияла на советский народ

«Старики-разбойники» — это один из самых добрых и теплых фильмов времен СССР. Однако в изначальной задумке сюжет был чуть более острым и «кусачим».

Картина содержала сразу две погони в жанре настоящего боевика, от которых захватывало дух. Сначала следователь Мячиков гнался на всех парусах на вертолете за авто. В машине сидели злоумышленники, а на нем была детская маска. А потом и сам Мячиков скрывался от «Волги» инкассаторов.

Еще из фильма вырезали весьма увесистый кусок, который снимали на Курском вокзале. «ГАЗ-21» ехал по пешеходному мосту через Яузу, и этот факт изрядно шокировал пешеходов. Сцена получилась такой натуральной и эффектной, что захватывало дух.

Однако цензура решила иначе. На монтаже ее безжалостно вырезали, посчитав, что такое положение дел дурно повлияет на московских любителей авто и подаст им дурной пример.