Киноафиша Статьи Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

25 сентября 2025 20:30
На них не хватило экранного времени, а нам теперь с этим мириться.

Кинопроизводство — дело непростое в практически каждом своем аспекте, но одной из самых сложных задач остается решение о том, какие именно сцены войдут в финальный вариант, а какие придется выкинуть из истории.

В последние годы многие режиссеры стали все чаще прибегать к хитрой схеме, выпуская еще одну версию своей работы, в которую вошли когда-то удаленные сцены — так зрителям и удается узнать не только о каких-то новых событиях, но и о до этого неизвестных деталях сюжета.

В этой подборке рассказываем о некоторых вырезанных сценах, с которыми фильмы воспринимались бы совсем по-другому.

«Властелин колец: Две крепости» (2002) — возраст Арагорна

Трилогия «Властелин колец» по праву считается шедевром, принадлежащим Питеру Джексону, — просто потому, что режиссер умело воспользовался первоисточником и смог включить в фильмы самые важные детали оригинального сюжета.

Тем не менее, изначально во второй по счету фильм трилогии так и не попала сцена, в которой один из главных героев Арагорн раскрывает свой возраст, хотя в романе Толкина это — ключевой для понимания истории персонажа момент. В вырезанной же сцене Арагорн признается Эовин, что на самом деле ему 87 лет — тогда последняя начинает понимать, что слова ее отца о том, что ее дед когда-то сражался с Арагорном бок о бок, действительно могли быть правдой.

«История игрушек» (1995) — жестокость Вуди

Кадр из мультфильма «История игрушек»

Хотя сейчас многие воспринимают «Историю игрушек» как историю ревности, постепенно переросшей в настоящую дружбу, одна вырезанная из первого фильма сцена могла запросто изменить вообще все. Так, в самой сцене показано, насколько жесток Вуди был по отношению к Баззу — дело не ограничивалось лишь саркастическими ремарками и насмешками, а дошло до того, что сам Вуди и столкнул Базза с окна.

Впоследствии создатели «Истории игрушек» посчитали, что проявление насилия на экране ни к чему, и это к лучшему — современная публика вряд ли восприняла бы такое спокойно.

«Рождественская сказка Маппетов» (1992) — важная для сюжета песня

Сейчас кино и телевидение живут своими собственными жизнями, но несколько десятилетий назад эти миры переплетались ради продвижения того или иного проекта.

Так, трансляция фильма могла стоит самому фильму некоторых сцен, которые заменяли на рекламные вставки — подобное случилось и с «Рождественской сказкой Маппетов», из которой вырезали фактически главную песню. «When Love Is Gone» в исполнении Белл, которая оплакивала конец своих отношений с Эбенезером Скруджем, на экране так и не прозвучала — боссы Диснея посчитали песню слишком грустной для детского фильма.

Тем не менее, оригинальную версию сейчас можно найти на платформе Disney+, но те, кто когда-то смотрел «Рождественскую сказку Маппетов» по телевизору, уже вряд ли смогут изменить свое восприятие истории.

«Бегущий по лезвию» (1982) — наболевший вопрос о происхождении Рика Декарда

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Культовый научно-фантастический триллер Ридли Скотта заставил немало фанатов поломать голову над сюжетом и позднее задуматься над тем, не был ли сам Рик Декард репликантом — представителем группы, которую ему поручили уничтожить.

Так, в удаленной сцене, которая длится всего несколько секунд, показано, что в одном из своих снов Декард видит бегущего по лесу единорога — этот момент напрямую связан с финалом, в котором герой находит оригами в виде единорога. Таким образом Скотт недвусмысленно раскрыл правду о персонаже — сон-видение был внедренным воспоминанием, а потому Декард и правда репликант.

«Царство небесное» (2005) — расширенные сюжетные арки главных героев

Эпическая историческая драма Ридли Скотта в свое время показалась многим не только очередным наглым искажением историческим фактом, но и в какой-то степени сырой историей, в которой персонажи получились неинтересными и в целом даже странными.

Впоследствии, когда Скотт выпустил расширенную версию фильма, длившуюся почти на час дольше, все встало на свои места — из оригинальной версии почему-то вырезали те сцены, в которых раскрывается суть мотивации героев.

Так, например, одна из вырезанных сцен показывает, как Сибилла решается отравить собственного сына-наследника, который болен проказой, — потому ее слезы в оригинальной версии на самом деле связаны со смертью ребенка, а не брата.

Кстати, при создании «Бегущего по лезвию» Ридли Скотт вдохновлялся в том числе и одним советским фильмом — о том, какую деталь он позаимствовал для собственного проекта, читайте здесь.

Фото: Кадры из фильмов «Рождественская сказка Маппетов» (1992), «История игрушек» (1995),«Бегущий по лезвию» (1982) , «Властелин колец: Две крепости» (2002)
Виолетта Ефимова
