Выработала иммунитет: каково невестке Валерии быть частью ее семьи

Лиана Шульгина прославилась тем, что вышла замуж за сына певицы Валерии. Жизнь в звездном семействе уготовила ей немало испытаний.

О том, с чем знаменитости пришлось столкнуться, она рассказала в своих социальных сетях. Светская львица призналась, что после свадьбы с Арсением Шульгиным в полку ее хейтеров прибыло. Каждый день Лиана получает гневные сообщения, полные критики. Впрочем, со временем она научилась не обращать на это внимание.

Шульгина подчеркнула, что на злопыхателей у нее давно выработался иммунитет. Этому поспособствовало то, что она часто сталкивалась с травлей и раньше. Например, в школьные годы знаменитость часто узнавала много нового о себе из оскорблений на стенах в туалете. Убирать же надписи по требованию учителей приходилось не тем, кто их оставил, а Лиане. Все это закалило характер возлюбленной Арсения, которую сегодня уже не удивишь сплетнями.

Статус невестки народной артистки лишь привлек к Шульгиной еще больше внимания.