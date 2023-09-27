Выпрашивает квартиру, но съехал с «однушки»: отца вундеркиндов Теплякова поймали на лжи

В 2021 году восьмилетняя Алиса Теплякова поступила в МГУ. С тех пор семья вундеркинда остается в центре внимания общественности. Отпрыски Евгения Теплякова не шикуют: многодетный отец утверждает, что их семья из десяти человек ютится в скромной столичной однушке. Поэтому воспитатель юных гениев просит подписчиков профинансировать ему покупку новой квартиры.

Некоторые добрые люди уже скидывают отцу-молодцу деньги. Правда, пользователи находят несостыковки в рассказах Теплякова. Юзеры провели целое расследование и выяснили, что семья живет в просторной арендованной трешке, а не в одной-единственной комнатке, заставленной мебелью и вещами.

В видеороликах, которые Евгений выкладывает в Сеть, можно заметить различные локации квартиры и в том числе полупустую комнату. Очевидно, что при таком раскладе взрослым и детям пришлось бы спать на полу. К тому же в жилье имеется просторная ванная комната с биде, а такие вряд ли бывают в «однушках».