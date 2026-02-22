«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше

О плагиате речи не идет, но зрители заметили совпадения.

Александра Демьяненко трудно вообразить в образе откровенного «плохиша». Однако в фильме Григория Липшица «Катя-Катюша» он играет именно такого персонажа. Спустя годы об этой мелодраме помнят единицы, и эти самые «единицы» активно сравнивают картину с легендарными «Девчатами» Чулюкина.

На экране – стройка, молодежный задор, романтика больших планов. Катя в исполнении Людмилы Крыловой – вчерашняя студентка автотехникума и водитель грузовика – мчится за своей детской любовью Гришей.

Он уже бригадир, взрослый, неодинокий и слегка усталый от ее восторженности. Их столкновение взглядов на жизнь и становится мотором сюжета.

Многие детали будто предвосхищают «Девчат»: комсомольская стройка, общежитие с разными характерами, спор о чувствах и праве на выбор.

При этом «Катя-Катюша» звучит сильно мягче и наивнее – фильм пропитан верой в то, что молодость способна перевернуть любой сценарий.

Отдельное удовольствие – наблюдать за Демьяненко в непривычной роли.

«Сыграл крайне отрицательного персонажа – выпивоху, горохового шута, хама. Удивительно, но актер достоверен в роли одного из основных негативных героев фильма», – подметил обзорщик с дзен-блога «Советское Кино и не только».

Ну а благодаря Людмиле Крыловой, Лидии Федосеевой-Шукшиной и Маргарите Криницыной картина обретает очень теплую и светлую атмосферу конца 50-х – с наивной надеждой, которая упрямо пробивается сквозь любые сомнения.

