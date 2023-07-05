Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова

За последние полгода Бедрос Киркоров уже несколько раз оказывался в больнице. Состояние музыканта вызывает серьезные опасения. На днях артист жаловался журналистам на плохое самочувствие, а после выяснилось, что он вновь госпитализирован.

На дне рождения внука Мартина отец Киркорова признался, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Оказалось, 91-летний Бедрос Филиппович не слышит одним ухом и постоянно испытывает боль в ногах.

Узнав об очередной госпитализации знаменитости, многие забили тревогу. Правда о том, что творится с отцом Киркорова, выбралась наружу. Музыкант вышел на связь с журналистами и раскрыл все карты.

Выпишут отца бывшего мужа Пугачевой еще не скоро. Киркоров отметил, что останется под наблюдением медиков минимум до середины июля. И все же поводов для паники нет.