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Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова

5 июля 2023 14:45
Выпишут еще нескоро: что на самом деле творится с отцом Киркорова

Музыкант выступил с откровенным признанием.

За последние полгода Бедрос Киркоров уже несколько раз оказывался в больнице. Состояние музыканта вызывает серьезные опасения. На днях артист жаловался журналистам на плохое самочувствие, а после выяснилось, что он вновь госпитализирован.

На дне рождения внука Мартина отец Киркорова признался, что состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Оказалось, 91-летний Бедрос Филиппович не слышит одним ухом и постоянно испытывает боль в ногах.

Узнав об очередной госпитализации знаменитости, многие забили тревогу. Правда о том, что творится с отцом Киркорова, выбралась наружу. Музыкант вышел на связь с журналистами и раскрыл все карты.

Выпишут отца бывшего мужа Пугачевой еще не скоро. Киркоров отметил, что останется под наблюдением медиков минимум до середины июля. И все же поводов для паники нет.

«Это плановое обследование», — подметил Бедрос Филиппович в беседе с порталом 100News.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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