Выписанная премия аукнулась спустя много лет: суд Захаровой с «Ленкомом» закончен

В последнее время имя Александры Захаровой упоминается не в связи с ее творческими успехами, а в связи с громким скандалом с театром «Ленком». Артистка так и не смогла найти общий язык с его директором Марком Варшавером.

Конфликт дошел до суда. Знаменитость поведала о том, что театр использует плоды чужого интеллектуального труда, и заявила о своих правах на четыре спектакля из репертуара «Ленкома». По словам артистки, они перешли к ней как к единственной наследнице Марка Захарова. Правда, у суда появилось свое мнение на этот счет.

Суд с «Ленкомом» закончился для звезды провалом. Как оказалось, в Российском авторском сообществе не нашлось ни одного документа, который бы подтвердил авторские права ныне покойного Захарова. Как пишет издание «Комсомольская правда », режиссер действительно был автором спектаклей, на которые теперь претендует его дочь, однако юридически это никак не оформлял.

Жирную точку в деле поставила выписанная Захаровым самому себе премия за спектакль «Поминальная молитва». Из этого следует, что Марк Анатольевич предпочитал получать большие деньги сразу, а не довольствоваться «размазанными» на годы авторскими отчислениями.