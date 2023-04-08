Выпирающий живот и огромные плечи: как в обычной жизни выглядит Волочкова

Анастасии Волочковой не приходится жаловаться на низкую самооценку. Как бы ни старались хейтеры, балерина уверена, что равных ей нет. Знаменитость не упускает ни единой возможности похвастаться стройной фигурой и фирменным шпагатом, но, как оказалось, она делает хорошую мину при плохой игре.

Интернет-пользователи смогли, наконец, увидеть, как прима Большого театра выглядит в обычной жизни. Если на снимках балерина давно приноровилась корректировать свои объемы при помощи специальных фоторедакторов, то видео — другое дело. В социальных сетях артистки появился ролик, на котором ее формы уже не такие точеные.

Подписчики обратили внимание на выпирающий живот танцовщицы и ее огромные плечи. Стало очевидным, что занятия спортом и диета звезды, состоящая из бульона, листьев салата и половинки вареного яйца, не приносит желаемого результата. Полной Волочкову не назовешь, но тем не менее подтянутым и упругим ее тело также не является.