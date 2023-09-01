Выпили и закусили: чем обернулась поездка Соседова на поезде

Сергей Соседов никогда не скрывал, что из всех видов транспорта предпочитает поезда. Именно на железной дороге ему нравится путешествовать больше всего. А привлекают такие поездки его не только комфортом, но и приятной компанией.

Так, в одном из путешествий критику повезло с попутчицей. Женщина, как рассказал сам критик порталу «Киноафиша», оказалась большой любительницей пива и всю дорогу угощала его различными напитками.

«Женщина угощала меня пивом. Она его очень любит. Хорошее пиво пили, из вагона-ресторана», – рассказал Соседов.

В целом же журналисту практически каждый раз удается встретить приятных спутников, которые скрашивают его поездки. И с некоторыми из них он дружит долгие годы.