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Выпили и закусили: чем обернулась поездка Соседова на поезде

1 сентября 2023 15:15
Выпили и закусили: чем обернулась поездка Соседова на поезде

Знаменитости очень повезло с новыми знакомыми.

Сергей Соседов никогда не скрывал, что из всех видов транспорта предпочитает поезда. Именно на железной дороге ему нравится путешествовать больше всего. А привлекают такие поездки его не только комфортом, но и приятной компанией.

Так, в одном из путешествий критику повезло с попутчицей. Женщина, как рассказал сам критик порталу «Киноафиша», оказалась большой любительницей пива и всю дорогу угощала его различными напитками.

«Женщина угощала меня пивом. Она его очень любит. Хорошее пиво пили, из вагона-ресторана», – рассказал Соседов.

В целом же журналисту практически каждый раз удается встретить приятных спутников, которые скрашивают его поездки. И с некоторыми из них он дружит долгие годы.

«В основном очень хорошие люди. Я несколько раз знакомился в поездах, и после мы продолжали общение. У меня есть несколько таких хороших приятелей, знакомых», – честно признался собеседник издания.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press, Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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