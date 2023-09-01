Выпили и закусили: чем обернулась поездка Соседова на поезде
Знаменитости очень повезло с новыми знакомыми.
Сергей Соседов никогда не скрывал, что из всех видов транспорта предпочитает поезда. Именно на железной дороге ему нравится путешествовать больше всего. А привлекают такие поездки его не только комфортом, но и приятной компанией.
Так, в одном из путешествий критику повезло с попутчицей. Женщина, как рассказал сам критик порталу «Киноафиша», оказалась большой любительницей пива и всю дорогу угощала его различными напитками.
«Женщина угощала меня пивом. Она его очень любит. Хорошее пиво пили, из вагона-ресторана», – рассказал Соседов.
В целом же журналисту практически каждый раз удается встретить приятных спутников, которые скрашивают его поездки. И с некоторыми из них он дружит долгие годы.
«В основном очень хорошие люди. Я несколько раз знакомился в поездах, и после мы продолжали общение. У меня есть несколько таких хороших приятелей, знакомых», – честно признался собеседник издания.