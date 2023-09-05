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Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета

5 сентября 2023 10:30
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета

Внезапная эротика, о которой никто не просил.

Когда-то Анастасия Волочкова была примой Большого театра. Утонченная красавица вызывала всеобщее восхищение. Но в 2003 году балерина была уволена из театра. И с тех пор она зарабатывает на жизнь не изящными танцами, а многочисленными скандалами.

Визитная карточка Волочковой — ее отменная растяжка, которую экс-танцовщица демонстрирует на не только у станка, но и в бане, на пляже и во множестве других мест. Вряд ли пассажиры самолета рассчитывали, что сидящая по соседству героиня светской хроники засветит все свои «прелести».

Стас Садальский поделился постановочным снимком, на котором балерина заснула на борту в фирменном шпагате. Ногу в теплом носке Анастасия Волочкова кокетливо закинула на стенку самолета, продемонстрировав автору фото нижнее белье. При этом скандальная личность не забыла укрыться шубой.

Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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