Выпила и раскрыла всю правду: звезда «Сватов» проболталась о конфликте с коллегой

Звезда популярного телесериала «Сваты» Татьяна Кравченко, которую зрители знают по роли Валентины Будько, призналась, что не со всеми коллегам по съемкам у нее установились дружеские отношения. С Людмилой Артемьевой, например, Татьяна не поладила и теперь старается с ней не общаться.

В своем интервью изданию «АиФ » Кравченко рассказала, что однажды журналисты выпытали из нее всю правду об их отношениях с Артемьевой. Татьяна никогда не испытывала большой симпатии к коллеге, однако не планировала об этом рассказывать. Накануне интервью звезды выпила и откровенно выдала все о своем отношении к Артемьевой, после чего Людмила узнала об этом интервью и обиделась на Татьяну за сказанное.

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Теперь Кравченко старается уважительно говорить о своих партнерах по съемкам. «Ну, не сложились у меня отношения с Людмилой Артемьевой. Стараюсь с ней нечасто общаться. Съемки есть съемки, но в обычной жизни мы не подруги», — говорит Татьяна.