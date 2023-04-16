Выпил все соки: как выглядит юная возлюбленная Аль Пачино (фото)

Есть люди которые буквально крадут жизненную энергию у своих близких. И похоже, что Аль Пачино — один из них.

82-летний актер встречается с молодой красавицей Нур Альфалла. И многие посчитали, что на фоне уже старого мужчины девушка должна выглядеть более жизнерадостной и веселой. Однако избранница голливудской звезды почти не улыбается, а в глазах читается усталость.

К тому же, артист полностью контролирует свою возлюбленную. Бедняжка даже не может самостоятельно выбрать наряд. Она вынуждена носить черную одежду, которая непременно должна сочетаться с модными образами Аль Пачино. Даже в своих социальных сетях красавица появляется в темных нарядах, а на снимках выглядит очень измученной и несчастной. Знакомые пары утверждают, что причиной этому стал актер, которые буквально выпил все соки из девушки. Он ставит себя в приоритет и требует от Нур Альфаллы такого же отношения.