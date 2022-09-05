Вынуждены затянуть пояса: правду о гонорарах звезд шоу-бизнеса слили в Сеть

У звезд отечественного шоу-бизнеса начались непростые времена. Чтобы не остаться без работы, подавляющее большинство из них пошли на решительные меры.

Среди заказчиков частных мероприятий наметилась тенденция: многие, желая сэкономить, больше не приглашают звезд первого эшелона. В результате артисты оказались вынуждены затянуть пояса и снизить размер своих гонораров.

Например, раньше Дмитрий Нагиев стал бы ведущим свадьбы только за четыре миллиона рублей, а теперь согласится и за два с половиной миллиона. Однако есть одно условие: 50 процентов этой суммы должны быть выплачены в качестве предоплаты, а оставшиеся 50 процентов — непосредственно перед мероприятием.

Что касается музыкантов, то из них на нехватку работы не жалуются Полина Гагарина, Егор Крид, Любовь Успенская и многие другие. Однако, как сообщает издание «Комсомольская правда », популярные артисты снизили размер своих гонораров в среднем на 20 процентов.