Вынужденный «двоеженец»: развод для Сергея Бондарчука оказался неприемлем
Судьба самой красивой пары советского кино была непростой.
Сергей Бондарчук встретил актрису Ирину Скобцеву, когда был женат вторым браком на Инне Макаровой. Ему было 35, он уже был величиной в советском кинематографе, а Скобцева лишь делала первые шаги в карьере. Вместе будущие супруги снимались в фильме «Отелло».
Когда Скобцева и Бондарчук играли эпизод с венчанием, актриса неожиданно поняла, что обряд проходит по всем правилам. И Сергей Бондарчук сказал ей: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!». Но просто расстаться с женой ради брака с молодой артисткой Бондарчук не мог – их пару с Макаровой знала вся страна, а в семье подрастала дочь Наташа.
Но в итоге Бондарчук все же ушел от супруги, несмотря на осуждение – бывшей жене с дочерью досталась квартира, а он приехал к Ирине и ее родителям с одним чемоданом. Пара прожила вместе 35 лет, вплоть до кончины знаменитого актера и режиссера.