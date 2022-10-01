Вынужденный «двоеженец»: развод для Сергея Бондарчука оказался неприемлем

Сергей Бондарчук встретил актрису Ирину Скобцеву, когда был женат вторым браком на Инне Макаровой. Ему было 35, он уже был величиной в советском кинематографе, а Скобцева лишь делала первые шаги в карьере. Вместе будущие супруги снимались в фильме «Отелло».

Когда Скобцева и Бондарчук играли эпизод с венчанием, актриса неожиданно поняла, что обряд проходит по всем правилам. И Сергей Бондарчук сказал ей: «Ну, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься!». Но просто расстаться с женой ради брака с молодой артисткой Бондарчук не мог – их пару с Макаровой знала вся страна, а в семье подрастала дочь Наташа.

Но в итоге Бондарчук все же ушел от супруги, несмотря на осуждение – бывшей жене с дочерью досталась квартира, а он приехал к Ирине и ее родителям с одним чемоданом. Пара прожила вместе 35 лет, вплоть до кончины знаменитого актера и режиссера.