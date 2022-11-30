Вынуждена скрываться: вы больше не узнаете Машу Старцеву из «Приключений Петрова и Васечкина»

Ингу Ильм постигла незавидная участь. Всесоюзную славу она обрела в 12 лет, сыграв Машу Старцеву в легендарном фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». В результате артистка стала звездой одной роли.

После того как Ильм окончила учебу в Школе-студии МХАТ, она приняла решение об эмиграции в Америку. Правда, впоследствии об этом пожалела. Жить за рубежом артистке не понравилось, там ей было слишком скучно. Тогда актриса поспешила вернуться в Россию и устроиться на работу в Московский драматический театра имени Пушкина.

Однако в начале нулевых знаменитость навсегда бросила актерскую профессию. Она получила историческое образование и стала историком искусств. На публике бывшая звезда экрана предпочитает не появляться. Ильм активно ведет социальные сети, но публикует в основном фото, на которых запечатлена либо издалека, либо по пояс. Судя по всему, скрывается она не просто так. За прошедшие годы звезда сильно постарела и заметно поправилась.