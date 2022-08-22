Вынуждена скрывать возлюбленного: как сложилась жизнь Нарочинской из «Склифосовского»

Мария Куликова запомнилась многим зрителям по роли доктора Нарочинской из сериала «Склифосовский». В проекте героиня звезды страстно влюблена в персонажа Максима Аверина. На съемочной площадке между знаменитостям кипят нешуточные страсти, поэтому многие уверены, что между ними действительно есть чувства.

Впрочем, официального подтверждения эти слухи так и не нашли. Куликова предпочитает не распространяться о личном, однако некоторые сведения о том, как сложилась ее жизнь, в Сеть все-таки проникли.

В прошлом артистка состояла в браке с актером Денисом Матросовым. Ему звезда подарила сына Ивана. Однако что-то в отношениях супругов пошло не так. Как пишет портал «Экспресс газета », в настоящий момент знаменитость встречается с другим, однако имя своего возлюбленного она вынуждена тщательно скрывать от поклонников и журналистов.