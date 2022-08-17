Вынуждена покинуть страну: олимпийская чемпионка выступила с заявлением

Отъезд 18-летней Анны Щербаковой из России тут же оброс слухами о ее возможной эмиграции. Тем более, что подобные же сплетни уже пару месяцев ходят в отношении ее тренера Этери Тутберидзе, якобы покинувшей страну ради США. Поклонники спорта предположили, что тренер со своей подопечной теперь будут работать за рубежом.

Чтобы не давать лишнего повода для обсуждений, олимпийская чемпионка выступила с заявлением. По ее словам, она действительно была вынуждена покинуть страну, но лишь на время. Выяснилось, что Щербаковой потребовалась помощь зарубежных медиков по состоянию здоровья.

«Давняя травма колена не позволяет выкладываться на тренировках в полную силу», — призналась она в соцсетях.

Теперь ее ждет операция в немецкой клинике. Эту же информацию подтвердил ТАСС и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Он добавил, что фигуристка попала в руки к проверенным врачам, которые уже неоднократно помогали российским спортсменам.