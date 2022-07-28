Вынуждена обратиться к специалистам: правда о состоянии Волочковой вышла наружу

Анастасия Волочкова известна своим гостеприимством. Она постоянно приглашает друзей в свой подмосковный особняк, а в соцсетях охотно публикует с ними совместные снимки. Но на днях у балерины были необычные гости. Оказалось, что Анастасия была вынуждена обратиться к специалистам.

На свежем фото в Telegram-канале артистка запечатлена с семейной парой. По ее словам, это был целитель Александр Карпачев со своей женой Наталией. Они уже много лет соседствуют и дружат с Анастасией. А Александр еще и профессионально помогает бывшей артистке балета.

Правда о состоянии Волочковой вышла наружу. Выяснилось, что ей требуются мастера, которые занимаются лечением спины. Одним из таких экспертов и является Александр. Экс-балерина описала его как специалиста, который даже от грыж может избавить без хирургических операций. Их, к счастью, у Волочковой пока нет. Но другие трудности остались в наследство после профессиональной карьеры на сцене.