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Вынуждена обратиться к специалистам: правда о состоянии Волочковой вышла наружу

28 июля 2022 15:40
Вынуждена обратиться к специалистам: правда о состоянии Волочковой вышла наружу

Балерина засветилась на фото с целителем.

Анастасия Волочкова известна своим гостеприимством. Она постоянно приглашает друзей в свой подмосковный особняк, а в соцсетях охотно публикует с ними совместные снимки. Но на днях у балерины были необычные гости. Оказалось, что Анастасия была вынуждена обратиться к специалистам.

На свежем фото в Telegram-канале артистка запечатлена с семейной парой. По ее словам, это был целитель Александр Карпачев со своей женой Наталией. Они уже много лет соседствуют и дружат с Анастасией. А Александр еще и профессионально помогает бывшей артистке балета.

Правда о состоянии Волочковой вышла наружу. Выяснилось, что ей требуются мастера, которые занимаются лечением спины. Одним из таких экспертов и является Александр. Экс-балерина описала его как специалиста, который даже от грыж может избавить без хирургических операций. Их, к счастью, у Волочковой пока нет. Но другие трудности остались в наследство после профессиональной карьеры на сцене.

«Изменения в позвоночнике по причине большой физической нагрузки», — рассказала Анастасия.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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