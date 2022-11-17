Вынуждена носить балахоны: пышечка из «Маленькой мисс Счастье» стала еще больше

Трагикомедия «Маленькая мисс Счастье» прославила на весь мир юную актрису Эбигейл Бреслин. Зрители остались в восторге от ее игры, а критики даже номинировали на премию «Оскар». Многие были уверены, что яркая роль станет единственной в карьере знаменитости, как это бывает у молодых актеров, но Эбигейл продолжила сниматься в кино.

Сегодня в официальной фильмографии 26-летней артистки числятся уже 99 проектов. Зрители могли ее видеть в комедии «Zомбилэнд: Контрольный выстрел», в сериале «Королевы крика» и других популярных фильмах и шоу. В отличие от других детей-актеров Эбигейл удалось построить успешную карьеру и оставаться востребованной на протяжении всех этих лет.

При этом поклонники далеко не всегда узнают в артистке ту самую маленькую Олив. Дело в том, что прошедшие годы заметно сказались на внешности знаменитости, которая теперь страдает от лишнего веса. Однако не она стесняется своей фигуры, старательно подбирая образы для каждого светского мероприятия.