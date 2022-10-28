Вынуждена голодать: Варвара-краса огорошила страшным признанием

Звезда сказки «Варвара-краса, длинная коса» Татьяна Клюева не может наладить отношения с родным сыном. В 70-е годы она добровольно отказалась от актерской карьеры и выбрала семью. Татьяна вышла замуж за мужчину по имени Дмитрий, который был моряком дальнего плавания. Вместе они переехали в Крым, где воспитали сына Яна и жили душа в душу до прошлого года.

В 2021 году от последствий коронавируса скончался муж актрисы. Не успела Клюева отойти от похорон, как сын с невесткой пригласили ее к нотариусу. Женщина уверяет, что плохо понимала происходящее, и не исключает воздействие психотропных препаратов. У юриста Клюева переписала все имущество, включая недвижимость и средства на счетах, на сына с его женой.

После этого ее жизнь превратилась в кошмар. Ян и его супруга оставляли ее дома взаперти, забирали паспорт и личные вещи, а банковской картой Татьяны пользовались по своему усмотрению. Тогда актриса заявила паре, что им пора оставить ее в покое и уехать в собственное жилье. А в ответ ей напомнили, что и ее квартира теперь принадлежит им.

Пока 71-летняя женщина осталась дома, но она опасается, что ее могут выгнать на улицу в любой момент. С сыном она прекратила общение, а без доходов мужа вынуждена голодать. Дошло даже до того, что знакомые передавали ей паек с корабля, на котором когда-то работал ее супруг, пишет «Экспресс газета» .