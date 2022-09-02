Вынужден выходить на сцену: признание 91-летнего Ивана Краско вызвало оторопь

Иван Краско не спешит покидать сцену. В свои годы артист продолжает активно работать, поскольку не видит для себя иного выхода из положения.

Актер признался, что ему катастрофически не хватает пенсии. Выплаты от государства Краско вынужден тратить не только на себя, но и на двух сыновей, Ивана и Федора, которых еще не успел поставить на ноги. Артист сокрушается из-за того, что хотел бы показать своим наследникам мир, но не может никуда поехать, кроме Ленинградской области. Чтобы сводить концы с концами, 91-летний Краско продолжает трудиться в театре Комиссаржевской.

«Зарабатывать надо», — заявил он в беседе с порталом PROZVEZD, уточнив, что помогать сыновьям — это его святая обязанность.

Впрочем, Краско подметил, что продолжает свою актерскую карьеру не только по этой причине.

Знаменитости нравится всегда находиться в движении и общаться с молодыми артистами. По уверению Краско, если бы он на пенсии засел на диване, то попросту бы сошел с ума от безделья.