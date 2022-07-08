Вынужден распродавать картины: тяжелобольной Зайцев столкнулся с новой бедой

Недавно 84-летний Вячеслав Зайцев удивил фанатов необычной бизнес-идеей. Он объявил о распродаже собственных картин. Живописью модельер увлекается уже очень давно. Но во время пандемии коронавируса тяжелобольной дизайнер был вынужден полностью соблюдать самоизоляцию. И свободное время он посвящал творчеству.

Поклонники модельера оказались встревожены такими новостями. Они предположили, что Зайцев столкнулся с новой бедой и из-за нехватки средств вынужден распродавать картины. Он уже много лет борется с болезнью Паркинсона, что требует и сил, и вложения денег. В какой-то момент ходили слухи о его критическом состоянии, но они не оправдались.

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Однако представители дизайнера объяснили продажу полотен желанием порадовать фанатов. Причем за возможность прикоснуться к прекрасному придется немало заплатить — работы модельера стоят по 600 тысяч рублей. В первый же вечер их представления публике в Москве желающих приобрести полотна не появилось, сообщает портал Prozvezd .